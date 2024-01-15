Арестованы подозреваемые в намерении нарушить работу Лондонской фондовой биржи

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Британская полиция арестовала шесть человек по подозрению в намерении нарушить работу Лондонской фондовой биржи (LSE) и проводит соответствующее расследование, говорится в сообщении правоохранительных органов.

По информации, переданной полиции Лондона газете Daily Express, активисты движения Palestine Action планировали утром в понедельник заблокировать вход в здание LSE и не допустить открытия биржи для проведения торгов. Эти действия могли иметь серьезные последствия, отметили в полиции. Предполагается, что они должны были стать частью кампании, рассчитанной на неделю.

Представитель LSE отказался комментировать ситуацию сетевому изданию MarketWatch, но уточнил, что в самом здании биржи торги не проводятся с 1986 года, все сделки осуществляются с помощью электронных средств связи.

В свою очередь, представитель Palestine Action заявил, что LSE привлекает миллиарды фунтов стерлингов для "апартеидного Израиля" и проводит торги акциями оружейных компаний, которые поддерживают "геноцид палестинцев".