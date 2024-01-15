В Баку из-за сильного взрыва в мебельном цехе погибли и пострадали люди

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Баку произошел сильный взрыв в мебельном цехе, есть погибшие и пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в МЧС Азербайджана.

По данным МЧС, спасатели локализовали и продолжают тушить пожар, возникший в результате взрыва в цехе. Также продолжаются поисково-спасательные работы, поскольку под завалами могут находиться погибшие и пострадавшие.

Официальные лица Азербайджана обещают в ближайшее время представить информацию о погибших и раненых.

На месте пожара работают 15 бригад скорой помощи.