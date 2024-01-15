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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:32

В результате взрыва в мебельном цеху в Баку погибли три человека

Более 20 человек пострадали

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В результате взрыва в понедельник в мебельном цеху в Баку, по предварительным данным, погибли три человека, их тела извлечены из-под завалов.

В совместном заявлении Генпрокуратуры и МЧС Азербайджана сообщается, что всего в результате инцидента пострадали 24 человека.

Из числа пострадавших шесть человек после оказания первой медицинской помощи были отпущены домой, лечение 18 продолжается в больнице. Состояние их стабильное.

Ведомства отмечают, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности повлекшее смерть двух и более лиц по неосторожности) и 314.3 (халатность повлекшее смерть двух и более лиц) УК Азербайджана.

В Генпрокуратуре создана совместная следственная группа, состоящая из следователей прокуратуры и МЧС, а расследование поручено Управлению криминалистики и информационных технологий надзорного ведомства.

"Для установления причины взрыва, размера ущерба, а также других вопросов, связанных с делом, назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия", - подчеркивают Генпрокуратура и МЧС.

Азербайджан Баку
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