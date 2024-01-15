Премьер Нигера отправился с визитом в Россию

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр западноафриканского государства Нигер Али Ламин Зейн отправился в понедельник с визитом в Россию, сообщило издание Mondafrique.

В рамках зарубежного турне нигерский премьер планирует также посетить Сербию, Турцию и Иран.

В поездке Ламина Зейна сопровождают министры обороны, нефти, сельского хозяйства, торговли, молодежи и спорта.

Военные Нигера в конце июля 2023 года отстранили от власти президента Мохамеда Базума и провозгласили курс на освобождение от французской и в целом западной зависимости, пишет Mondafrique. Власти объявили о планах диверсифицировать сотрудничество с зарубежными странами по всем направлениям, включая оборону, нефтедобычу, здравоохранение, отмечает издание.

По его данным, в скором времени Нигер намеревается начать экспорт нефти через порт Семе в Бенине.

Нигер входит в число крупнейших производителей урана в мире, до недавнего времени был одним из основных поставщиков урана во Францию.

Новые власти приостановили экспорт урана во Францию, добились вывода из страны французского контингента и заявили о намерении пересмотреть все соглашения в военной области, исходя из интересов государства. При этом, как подчеркивает издание, вторая по величине в Африке американская база беспилотников продолжает действовать на севере Нигера.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудило военный переворот в Нигере и ввело санкции против новых властей страны.

Однако, по данным африканских СМИ, в конец января, по возвращении делегации из зарубежного турне, в Ниамее ожидают прибытия назначенных ЭКОВАС посредниками президентов Того и Сьерра-Леоне с целью обсуждения путей выхода из кризиса.