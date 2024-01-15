В Раанане 17 человек пострадали в результате нападения с ножом и наезда

Сначала на улице было совершено нападение на прохожих с холодным оружием, затем автомобиль сбил пешеходов

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В городе Раанана в центре Израиля не менее 17 человек пострадали в результате двух инцидентов: сначала на улице Харошет на пешеходов напали с холодным оружием, вскоре после этого на главной улице города автомобиль наехал на пешеходов.

От нападения с холодным оружием пострадали три человека человек, пишет The Times of Israel со ссылкой на представителя службы скорой помощи Magen David Adom. В результате выезда автомобиля на тротуар на улице Ахуза пострадали еще 14. Состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое или критическое, пишет Jerusalem Post.

В полиции пока не могут сказать, был ли наезд на пешеходов терактом, пока случившееся трактуется как "необычный инцидент".

Мэр Раананы Хаим Бройде призвал горожан не выходить на улицу, пока на местах ведется расследование и пока картина не прояснится. Школы в районах, где произошли инциденты, временно закрываются, детей на улицу выпускать не будут.