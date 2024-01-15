Нападения в Раанане признаны терактом

Полиция считает, что наезды и нападения с холодным оружием совершили два жителя Хеврона

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Израильская полиция считает, что наезды на пешеходов и нападения с холодным оружием совершили двое подозреваемых - палестинцы из Хеврона, это родственники, они задержаны, сообщает The Times of Israel. Полиция разыскивает возможных сообщников задержанных.

По версии следствия, подозреваемые использовали три чужих автомобиля, пока совершали нападения, водителя первой угнанной машины ударили ножом на заправке. Как говорили очевидцы изданию Jerusalem Post, водитель и наезжал на пешеходов, и затем пытался их ранить ножом.

По последним данным службы скорой помощи Magen David Adom, в результате нападений погибла пожилая женщина, получившая критические ранения. Пострадали еще 18 человек, состояние двоих оценивается как тяжелое.

Серия нападений в Раанане была совершена днем в понедельник. Горожан просили не выходить на улицу, ближайшие к местам нападения школы были закрыты, родителей просили не забирать пока детей по домам.

Задержанные проникли на территорию Израиля незаконно, отметили в полиции.