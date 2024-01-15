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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

РФ и Индия разработают программу действий по совместным инициативам

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Премьер Индии Нарендра Моди сообщил, что он и президент РФ Владимир Путин в понедельник договорились составить план действий по дальнейшим совместным инициативам.

"Провели хороший разговор с Путиным. Мы обсудили позитивные результаты нашего Специального и привилегированного стратегического партнерства и договорились разработать программу действий для будущих инициатив", - написал Моди в соцсети X.

В РоссииПутин обсудил с Моди развитие отношений Индии и РФ и ситуацию вокруг УкраиныЧитать подробнее

Индийский и российский лидеры также обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам, в том числе по поводу председательства РФ в БРИКС.

Россия с 1 января 2024 года стала страной-председателем в БРИКС.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Моди обсудили развитие российско-индийских отношений стратегического партнерства и ситуацию вокруг Украины.

Отмечается, что лидеры "пожелали друг другу успехов на предстоящих выборах - президентских в России и парламентских в Индии".

27 декабря 2023 года Путин встретился в Москве с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром и проинформировал его о ситуации на Украине. Президент тогда заявил ему, что ждет премьера Индии с визитом в Россию.

Индия РФ Нарендра Моди
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