Мишустин примет участие в мероприятиях Дня финансов форума "Дни российской экономики"
Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник примет участие в мероприятиях Дня финансов в рамках форума "Дни российской экономики", сообщила пресс-служба российского правительства.
По ее данным, премьер выступит на пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности Российской Федерации".
В мероприятиях примут участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минфина Антон Силуанов, отмечает пресс-служба.