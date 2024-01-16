Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:00

Мишустин примет участие в мероприятиях Дня финансов форума "Дни российской экономики"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник примет участие в мероприятиях Дня финансов в рамках форума "Дни российской экономики", сообщила пресс-служба российского правительства.

По ее данным, премьер выступит на пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности Российской Федерации".

В мероприятиях примут участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минфина Антон Силуанов, отмечает пресс-служба.

Антон Силуанов Михаил Мишустин Минфин Дмитрий Чернышенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Завершена активная фаза операции Израиля на севере сектора Газа

Завершена активная фаза операции Израиля на севере сектора Газа

Brent подешевела до $77,49 за баррель

De Beers снизила цены на 10% на первой торговой сессии года ради оживления спроса

De Beers снизила цены на 10% на первой торговой сессии года ради оживления спроса

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Нападения в Раанане признаны терактом

Нападения в Раанане признаны терактом

Большинство экономистов ждут ослабления мировой экономики в 2024 году

Большинство экономистов ждут ослабления мировой экономики в 2024 году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });