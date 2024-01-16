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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:26

Во многих районах США установились морозы, отменены занятия в школах

Во многих районах США установились морозы, отменены занятия в школах
Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Чрезвычайно низкая температура установилась в ряде центральных, северо-восточных и западных районов США, сообщают американские СМИ.

В таких крупных городах, как Портленд и Чикаго, во вторник отменены занятия в школах.

Морозы до минус 30 градусов по Цельсию и сильный ветер затруднили работу транспортной системы. Накануне отменили более 3 тыс. авиарейсов, значительная часть из них пришлась на аэропорт Хьюстон имени Джорджа Буша в Техасе и аэропорт Нэшвилл в Теннесси.

Кроме того, жители многих домов столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии. По состоянию на вечер понедельника по местному времени, около 110 тыс. домов и учреждений были без света.

Метеорологические службы США распространили предупреждение об опасных погодных условиях, которые затронули примерно 125 млн человек.

Синоптики ожидают во вторник ледяной дождь, поэтому настоятельно рекомендуют водителям избегать поездок на машине из-за опасности падений деревьев и линий электропередачи. По прогнозам, к концу недели холода во многих районах США пойдут на спад.

США Чикаго Портленд
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