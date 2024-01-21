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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:21

Более 80 человек погибли из-за снегопадов и морозов в США

Более 80 человек погибли из-за снегопадов и морозов в США
Фото: AP/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В США подтверждена гибель 83 человек по связанным с непогодой причинам, сообщает канал CBS News.

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В Теннесси жертвами морозов, сильного ветра и снегопада стали 19 человек, в Орегоне - 16, в частности, трое погибли, когда на их машину упало дерево. Также есть случаи гибели людей в Иллинойсе, Пенсильвании, Миссисипи, Вашингтоне, Кентукки, Висконсине, Нью-Йорке, Нью-Джерси.

По прогнозам морозы сохранятся в Штатах в начале следующей недели. В воскресенье, по данным Национальной метеорологической службы, предупреждение о низких температурах действует, в частности, на северо-востоке Флориды, в Джорджии, Алабаме, Миссисипи, в северной части Луизианы и на востоке Техаса.

На фоне непогоды местных жителей предупреждают о рисках образования так называемого черного льда, который покрывает дороги тонкой прозрачной коркой и может быть незаметным для водителей.

США
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