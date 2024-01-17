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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Канада ужесточает меры по предотвращению "утечки" информации в РФ, Китай и Иран

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Канада обнародовала новые правила, направленные на борьбу с возможными утечками результатов конфиденциальных технологических исследований за рубеж, сообщает Bloomberg.

Правительство премьер-министра Джастина Трюдо опубликовало список из десятков российских, китайских и иранских институтов, школ и лабораторий, которые "могут представлять угрозу национальной безопасности Канады", отмечает агентство.

В сообщении говорится, что правительство не будет финансировать секретные исследовательские проекты канадских ученых и организаций, в том числе по искусственному интеллекту, передовым энергетическим технологиям, аэрокосмическим и спутниковым системам, если они каким-либо образом связаны с учреждениями, внесенными в этот список.

Bloomberg напомнил, что в прошлом году газета Globe and Mail сообщила, что исследователи из десятков канадских университетов работали с учеными, связанными с китайскими военными. Вскоре после этого правительство заявило о своем намерении прекратить финансирование подобных проектов.

Канада РФ Китай Иран
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