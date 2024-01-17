В Финляндии стартовало предварительное голосование на выборах президента

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Финляндии в среду начинается досрочное, предварительное голосование на выборах президента, которое продлится до 23 января на территории республики и до 20 января в дипломатических представительствах за рубежом.

Первый тур выборов президента состоится 28 января.

Как сообщило министерство юстиции, в выборах могут принять участие порядка 4,5 млн граждан Финляндии из 5,5 млн жителей.

Полномочия нынешнего главы государства Саули Ниинистё истекают в феврале 2024 года. Он занимал этот пост максимально возможные два срока подряд.

В то же время СМИ отмечают, что, скорее всего, ни один из кандидатов не сможет набрать более 51% голосов избирателей, необходимых для победы в первом туре голосования, и победитель будет определен во втором туре, который состоится 11 февраля.

На предыдущих президентских выборах 2018 года около половины избирателей воспользовались правом досрочного голосования. Тогда понадобился всего один тур, поскольку Ниинистё набрал 64,3% голосов в первом туре.

Из девяти кандидатов в президенты фаворитами, согласно опросам общественного мнения, являются бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто и экс-премьер Александр Стубб.

Оба высказываются за продолжение антироссийского курса и поддержку Украины. Хаависто также предлагает ограничить двойное гражданство для российских граждан, проживающих в Финляндии.

Стубб поддерживает "евроатлантический выбор" Финляндии и сотрудничество с США. В ходе предвыборной кампании он высказывался за отказ от полноценных дипломатических отношений с Россией до тех пор, пока она не выведет войска с "оккупированных территорий".

При этом оба выражали готовность вступить в диалог с Россией и улучшить отношения "при определенных условиях".