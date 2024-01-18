Запуск проекта расширения Тенгиза в Казахстане отложили до II квартала 2025 г.

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Запуск проекта будущего расширения (ПБР) нефтегазового месторождения Тенгиз откладывается до II квартала 2025 года, проект управления устьевым давлением (ПУУД) - на II квартал 2024 года, сообщили "Интерфаксу" в Минэнерго Казахстана.

"15 декабря 2023 года ТОО "Тенгизшевройл" направил на утверждение партнерам запрос, предусматривающий перенос сроков запуска объектов ПУУД на II квартал 2024 года (с декабря 2023 года) и ПБР на II квартал 2025 года (с июня 2024 года)", - говорится в ответе Минэнерго на запрос "Интерфакса".

В октябре 2023 года глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщал журналистам, что запуск проекта будущего расширения и управления устьевым давлением (ПБР-ПУУД) Тенгиза отложен на полгода.

Нефтегазовое месторождение Тенгиз - одно из наиболее крупных в Казахстане, запасы нефти составляют 3,2 млрд тонн. Оно расположено в Атырауской области на западе страны.

Разработкой месторождения занимается компания "Тенгизшевройл" (ТШО), которая реализует проект расширения добычи и проект управления устьевым давлением (ПБР-ПУУД) на Тенгизе общей стоимостью $46,7 млрд (ранее стоимость оценивалась в $45,2 млрд). Завершить проект планировалось в конце 2022 года, но из-за отставания работ от графика срок перенесли на 2024 год. Проект позволит увеличить добычу ТШО на 12 млн тонн в год.

Участниками ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron (доля участия 50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через "КазМунайГаз" (20%) и "ЛУКОЙЛ" (5%).