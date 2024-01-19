Токаев анонсировал "важнейшие кардинальные реформы"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Казахстан в скором времени начнет масштабные реформы, которые сделают экономику страны более прозрачной, устойчивой и динамичной, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Наряду с политическими преобразованиями мы осуществляем укрепление нашей рыночной и конкурентоспособной экономики, что я считаю необходимым условием для успеха. Сегодня я могу с уверенностью сообщить вам, что совсем скоро в Казахстане начнутся важнейшие кардинальные реформы, которые сделают нашу экономику более прозрачной, устойчивой и динамичной", - сказал Токаев, выступая на инвестиционном круглом столе "Казахстан-Италия" в Риме.

Слова президента приведены в сообщении его пресс-службы.

"Наша цель - привести стандарты, правила и практику ведения бизнеса в Казахстане к уровню ОЭСР. Мы стремимся создать инвестиционный климат, отвечающий самым высоким мировым стандартам", - подчеркнул глава государства.

"В прошлом году мы зафиксировали экономический рост на уровне 5,1%, что почти в 2 раза превышает прогнозируемый мировой показатель. В среднесрочной перспективе мы ставим перед собой стратегическую цель добиться роста в 6-7 %, что позволит нам вдвое увеличить объем экономики к 2029 году", - сказал Токаев, добавив, что "это требует проведения масштабных реформ".