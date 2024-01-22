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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

В Эстонии начинается бессрочная забастовка учителей

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Эстонии в понедельник начинается бессрочная забастовка учителей общеобразовательных школ, требующих повышения заработной платы.

"В забастовке примут участие 330 школ и 9471 учитель", - сообщил в понедельник профсоюз работников образования Эстонии (EHL).

24 января с трехдневной забастовкой солидарности к ним присоединятся работники дошкольных заведений, профессиональных школ и учебных заведений по интересам.

Общее число участников акции протеста составит более 18 тыс. человек.

В понедельник в Таллине у здания парламента состоится митинг протеста, 24 января аналогичный митинг пройдет в студенческом городе Тарту.

Союз педагогов выступает за увеличение минимальной заработной платы учителям до 1835 евро и за заключение долгосрочного соглашения с государством, гарантирующего установление к 2027 году средней заработной платы учителей в размере 120 процентов от средней зарплаты по стране.

67% граждан Эстонии поддерживают забастовку учителей, следует из опроса общественного мнения, проведенного в канун акции социологической службой Norstat.

Эстония
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