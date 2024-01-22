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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

В ЕС хотят довести до конца работу над использованием доходов от замороженных активов РФ

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В ЕС достигли политического соглашения о переходе к финальному этапу работы над возможностью использовать на нужды Украины доходы от замороженных российских активов, сообщил в понедельник в Брюсселе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"У нас есть политическое соглашение, чтобы финализировать работу по основам предложениям, которое мы выдвинули в декабре, с фокусом на доходах (от замороженных активов - ИФ)", - сказал он в ходе выступления по итогам Совета ЕС на уровне глав МИД.

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Он добавил, что пока речь идет именно о возможности использования доходов, а не о самих замороженных активах.

"К настоящему моменту речь идет об использовании доходов, налога на прибыль. Я почти уверен, что в скором времени оно будет финализировано. Обсуждения продолжатся на уровне постпредов, но я вижу, что мы близки к соглашению", - отметил Боррель.

В декабре Еврокомиссия подготовила предложение по использованию налога на доходы от замороженных средств РФ для помощи Украине.

По данным СМИ, более 200 млрд евро заблокированных активов России находятся в ЕС, причем значительная часть - в Бельгии у международного депозитария Euroclear.

В октябре 2023 года власти Бельгии объявили, что создадут фонд для Украины в 1,7 млрд евро за счет налогообложения доходов активов РФ.

ЕС в марте 2022 года принял решение заморозить российские активы в странах Евросоюза.

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