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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

США обсуждают с партнерами по G7 сложные аспекты по теме замороженных активов РФ

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - США продолжают работу с партнерами по G7 по теме замороженных российских активов и решают непростые вопросы, сообщил в понедельник на брифинге представитель Госдепартамента Ведант Патель.

"Мы продолжаем работу по этой теме с партнерами в рамках G7 и с другими партнерами-единомышленниками", - сказал Патель, отвечая на вопрос журналиста относительно конфискации замороженных российских активов.

Он добавил, что этот процесс "имеет ряд сложных аспектов" из-за того, что все страны обладают разным законодательством и правилами, связанными с этими процессами.

Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в ЕС достигли политического соглашения о переходе к финальному этапу работы над возможностью использовать на нужды Украины доходы от замороженных российских активов.

G7 США РФ
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