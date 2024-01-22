Совет ЕС ввел ограничительные меры против физических и юридических лиц Сирии

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил, что добавил шесть человек и пять организаций в санкционный список Евросоюза по Сирии.

"Совет сегодня утвердил дополнительные ограничительные меры в отношении шести физических и пяти юридических лиц ввиду продолжающейся серьезности ситуации в Сирии", - говорится в коммюнике, опубликованном в понедельник в Брюсселе.

В новые списки, сообщается в документе, вошли "экономический советник сирийского лидера Башара Асада, три ведущих бизнесмена, оказывающих поддержку сирийскому режиму и получающих от него выгоду, и два человека, связанных с семьей Асада".

"Ограничительным мерам также подвергнутся пять компаний, поддерживающих сирийский режим и получающих от него выгоду - Al-Dj Group, Cham Wings, Freebird Travel Agency, Iloma Investment Private JSC и Al-Aqila company", - сказано в сообщении совета.

Как считают в ЕС, "некоторые из этих организаций занимаются переправкой сирийских наемников, торговлей оружием, торговлей наркотиками или отмыванием денег, которые поддерживают действия сирийского режима".

В Брюсселе отмечают, что активы тех, кто попал под эти санкции, подлежат замораживанию. Предоставление им или в их пользу прямо или косвенно денежных средств или экономических ресурсов запрещается. Кроме того, на перечисленных физических лиц распространяется запрет на въезд в ЕС.

Совет ЕС подтвердил свою "глубокую обеспокоенность ситуацией в Сирии". Он указал, что спустя более чем десятилетие "конфликт далек от завершения и остается источником страданий и нестабильности для сирийского народа и региона".

В ЕС заявляют, что в Сирии продолжаются репрессии, "поэтому необходимо поддерживать и обеспечивать эффективность действующих ограничительных мер путем их дальнейшего развития". Единственный путь к устойчивому миру для Сирии, считают в Евросоюзе, - это политическое решение в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.