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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Страны Евросоюза согласовали военную операцию в Красном море

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Страны-члены Евросоюза достигли принципиальной договоренности в вопросе о необходимости проведения военной операции по обеспечению безопасности торгового судоходства в Красном море, передают немецкие СМИ со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Отмечается, что по итогам встречи глав МИД ЕС Боррель указал, что страны Евросоюза "обсудили различные варианты этой миссии", цель которой состоит в защите судов от нападений йеменских хуситов. В идеале операция должна начаться в феврале, приводят слова главы европейской дипломатии немецкие СМИ.

По данным западных СМИ, планируется, что миссия будет инициирована 19 февраля. В ее состав войдут, по меньшей мере, три европейских боевых корабля.

ЕС Красное море
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