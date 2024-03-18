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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Logitech объявила об уходе финдиректора

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Logitech International SA, выпускающая оборудование компьютерной периферии (клавиатуры, мыши, колонки и т.д.), сообщила об отставке главного финансового директора Чарльза Бойнтона и подтвердила прогнозы на текущий финансовый год.

Бойнтон покинет компанию, чтобы осуществить новые карьерные возможности. Он останется в Logitech на посту CFO до середины мая, чтобы обеспечить плавную передачу полномочий. Имя его преемника будет названл позднее.

Компания подтвердила прогнозы на текущий фингод, который завершится 31 марта.

В январе Logitech сообщала, что ожидает снижения выручки по итогам фингода на 6-7% и прогнозирует операционную прибыль в $610-660 млн.

За последние 12 месяцев капитализация Logitech выросла на 57,6%, с начала 2024 года - снизилась на 3%.

Logitech Чарльз Бойнтон
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