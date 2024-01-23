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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Песков посчитал сеть X недостаточно популярной для агитации россиян в ряды ЦРУ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Кремле не удивлены очередным роликом, распространенным ЦРУ США в соцсетях и направленным на привлечение к сотрудничеству россиян.

"Это на самом деле такая достаточно распространенная практика. Разведки разных стран мира достаточно часто прибегают к средствам массовой информации, к социальным сетям, чтобы рекрутировать себе новых сотрудников. Постоянно это делает ежегодно ЦРУ", - заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения, что ЦРУ в очередной раз в социальной сети "Х" опубликовала ролик на русском языке, в котором предлагается россиянам сотрудничать с американскими спецслужбами.

При этом Песков сказал: "Все-таки надо, чтобы кто-то ЦРУ сообщил, что у нас в стране "ВКонтакте" гораздо популярнее запрещенной "Х" и аудитория "ВКонтакте" гораздо больше".

Дмитрий Песков США ЦРУ Х
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