Песков посчитал сеть X недостаточно популярной для агитации россиян в ряды ЦРУ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Кремле не удивлены очередным роликом, распространенным ЦРУ США в соцсетях и направленным на привлечение к сотрудничеству россиян.

"Это на самом деле такая достаточно распространенная практика. Разведки разных стран мира достаточно часто прибегают к средствам массовой информации, к социальным сетям, чтобы рекрутировать себе новых сотрудников. Постоянно это делает ежегодно ЦРУ", - заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения, что ЦРУ в очередной раз в социальной сети "Х" опубликовала ролик на русском языке, в котором предлагается россиянам сотрудничать с американскими спецслужбами.

При этом Песков сказал: "Все-таки надо, чтобы кто-то ЦРУ сообщил, что у нас в стране "ВКонтакте" гораздо популярнее запрещенной "Х" и аудитория "ВКонтакте" гораздо больше".