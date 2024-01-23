Французский регулятор оштрафовал подразделение Amazon за слежку за сотрудниками

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Французский регулятор CNIL, осуществляющий надзор в области защиты данных, оштрафовал местное подразделение американской Amazon.com Inc. в сфере управления складами на 32 млн евро за "чрезмерное вторжение" в частную жизнь персонала, пишет MarketWatch.

По сведениям регулятора, подразделение использовало сканеры посылок для сбора данных о производительности труда и простоях сотрудников.

Сканеры отслеживали периоды простоя свыше 10 минут и случаи слишком быстрой обработки посылок (менее чем за 1,25 секунды), утверждает CNIL. Надзорный орган счел такую систему чрезмерной, поскольку она может вынудить сотрудников обосновывать каждый перерыв.

Кроме того, Amazon не информировала надлежащим образом персонал и посетителей о мерах видеонаблюдения, что нарушает законодательство Евросоюза о защите данных, отметил регулятор.

CNIL принял решение о штрафе по итогам проверок, проведенных после публикации в прессе сообщений о принципах работы складов Amazon, и получения нескольких жалоб от персонала.

Amazon заявила, что категорически не согласна с французским регулятором и оставляет за собой право обжаловать его решение. По ее мнению, выводы CNIL неточны с фактической точки зрения.