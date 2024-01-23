Пограничники Молдавии не пустили в Приднестровье главу суда Тирасполя, возвращавшуюся из РФ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Власти Приднестровья выразили возмущение действиями молдавских пограничников, которые не пустили в регион возвращавшуюся домой из Москвы председателя горсуда Тирасполя Анну Мамей.

Как сообщает во вторник министерство иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики, 22 января "при возвращении к постоянному месту жительства и работы в Приднестровье силовыми органами Молдавии была депортирована гражданка Приднестровья, председатель городского суда Тирасполя Анна Мамей".

Приднестровский МИД расценил действия Кишинева "как нарушение универсальных прав и свобод, включая Международный пакт ООН о гражданских и политических правах, Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, а также принятых молдавской стороной обязательств в переговорном процессе, содержащихся, в частности, в Протокольном решении о некоторых аспектах свободы передвижения от 27 февраля 2014 года".

В сообщении подчеркивается, что участившиеся факты ограничения свободы передвижения жителей непризнанной республики "имеют политические мотивы, сопровождаемые угрозами в адрес должностных лиц Приднестровья".

"Они подтверждают применение Молдавией репрессивного законодательства и практики с целью оказания на людей административного, морально-психологического и политического давления", - считают в Тирасполе.

МИД Приднестровье рассматривает случившееся "как повод для активного участия Действующего председательства ОБСЕ, а также всех международных представителей в переговорном формате "5+2" с целью скорейшей нормализации ситуации и пресечения противоправных действий Кишинева".