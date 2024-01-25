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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Новый раунд переговоров по Сирии в Астане намечен на второе полугодие 2024 г.

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Следующий раунд переговоров по Сирии в столице Казахстана Астане пройдет во второй половине 2024 года, это следует из совместного заявления стран-гарантов "астанинского процесса" (РФ, Турция и Иран).

"Стороны договорились провести следующую встречу в астанинском формате в Астане во второй половине года", - говорится в тексте заявления, распространенном по итогам очередного раунда, прошедшего в в этом городе 24-25 января.

Казахстан Сирия Астана Турция РФ Иран
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