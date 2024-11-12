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Следующие переговоры по Сирии в Астане пройдут в первой половине 2025 года

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Очередная встреча по Сирии в рамках Астанинского процесса состоится в первой половине 2025 года, сообщил заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев.

"Договорились провести 23 встречу Астанинского процесса в первой половине 2025 года в Астане", - сказал Бакаев, зачитывая совместное заявление по итогам международной встречи по Сирии в рамках Астанинского процесса

11-12 ноября в Астане проходит 22-ая международная встреча по Сирии в рамках астанинского процесса.

Казахстан Астана Алибек Бакаев Сирия Астанинский процесс
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