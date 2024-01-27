Численность британских вооруженных сил сократились с 2000 года на 65 тыс. чел.

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Численность вооруженных сил Великобритании сократилась на 31,7% (более 65,5 тыс. военнослужащих) с 2000 года, сообщило издание UK Defence Journal, ссылаясь на парламентские данные.

На слушаниях в парламенте заместитель главы минобороны Великобритании Эндрю Мюрисон сообщил, что в настоящее время вооруженные силы Соединенного Королевства насчитывают около 141,5 тыс. военнослужащих по сравнению с 207 тыс. в 2000 году.

Численность армии сократилась на 29,79% (с 109 600 до 76 950 человек), ВМФ и морской пехоты - на 23,86% (с 42 800 дo 32 590 человек), а ВВС - на 41,5% (с 54 600 до 31 940 человек).