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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Азербайджан поставил в РФ очередную партию пищевых яиц

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Азербайджан в субботу поставил в РФ очередную партию пищевых яиц в количестве 612 тыс. штук.

"27 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" были ввезены очередные партии пищевых яиц из Азербайджана в количестве 36 тонн (612 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России", - сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на Россельхознадзор.

По прибытию груза на СВХ был проведен отбор проб для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции.

"По состоянию на 27 января в Россию из Азербайджана ввезено 5,2 млн шт. пищевых яиц", - отмечает ведомство.

Азербайджан начал экспорт пищевых яиц в РФ 19 декабря 2023 года.

Россельхознадзор Азербайджан
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