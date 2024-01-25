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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Ким Чен Ын заявил, что экономика регионов КНДР находится в тяжелой ситуации

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын признал, что экономика регионов страны находится в тяжелой ситуации.

"Неспособность обеспечить жителей на местах предметами первой необходимости - продовольствием и потребительскими товарами - превратилась в серьезную политическую проблему, на которую наша партия и правительство никогда не смогут закрыть глаза", - приводит его слова агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские СМИ.

Ким Чен Ын отметил, что экономика в регионах находится в "ужасающей ситуации", указав, что некоторые ведомства и экономические учреждения простаивают, занимаются болтовней и неспособны изыскивать необходимые реалистичные возможности.

Лидер КНДР подчеркнул важность развития экономики в регионах, где необходимо строить современные заводы, пообещав серьезную поддержку со стороны государства.

По сообщению Yonhap, Ким Чен Ын также подписал указ о привлечении солдат Корейской народной армии для решения задач по промышленному развитию регионов.

В комментарии южнокорейского министерства по делам объединения между тем говорится, что высшее руководство Северной Кореи, вероятно, принимает решительные меры по сокращению растущего разрыва в экономическом развитии Пхеньяна и регионов страны.

"Северная Корея сконцентрировала ресурсы в Пхеньяне. Разрыв между Пхеньяном и регионами, вероятно, стал больше, и власти поняли, что ситуация ухудшилась до такого уровня, который требует более решительных мер", - приводит агентство слова представителя министерства.

Эксперты по Северной Корее в свою очередь напоминают, что в стране наблюдается нехватка продовольствия из-за закрытия границ в период пандемии COVID-19, а также из-за низких урожаев и неблагоприятных погодных условий.

Ким Чен Ын КНДР Северная Корея Южная Корея
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