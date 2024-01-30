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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Парламент Грузии утвердит новое правительство на следующей неделе

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Парламент Грузии уже на следующей неделе утвердит нового премьер-министра и правительство, сообщил во вторник журналистам председатель парламента Шалва Папуашвили.

Накануне премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил об отставке с должности в связи с поступившим предложением возглавить в предвыборный период правящую партию "Грузинская мечта". Премьер-министром станет пока еще действующий председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. Об этих решениях будет официально заявлено на предстоящем 1 февраля съезде "Грузинской мечты".

"Изменения в правительстве и "Грузинской мечте" направлены на то, чтобы партия вышла в октябре на предстоящие парламентские выборы как никогда сильной", - сказал Папуашвили.

Он отметил, что после того, как Грузия стала парламентской республикой, впервые кандидатура премьер-министра будет выдвинута из парламента, что "характерно для европейских демократий".

Между тем в грузинских оппозиционных кругах заявляют, что перестановки в правительстве и правящей партии "ничего не принесут грузинскому народу".

Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал в соцсетях, что "все так называемые перестановки являются единоличным решением олигарха Бидзины Иванишвили и актом насмешки над грузинским народом".

Грузия
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