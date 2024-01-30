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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:06

Блинкен не исключает продолжительные действия США в ответ на обстрел их базы

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Ответные действия США на обстрел их базы на иорданско-сирийской границе могут быть долгоиграющими, заявил в понедельник глава Госдепа Энтони Блинкен.

"Речь может пойти об ответных действиях на многих уровнях, долгоиграющих, растянутых во времени", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне. При этом Блинкен не стал указывать, какие именно действия готовят США.

Так он прокомментировал недавний обстрел бойцами проиранской группировки военной базы США. В результате удара трое военных погибли, десятки получили ранения.

Энтони Блинкен США
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