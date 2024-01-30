Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

США в 2023 году вдвое увеличили продажу оружия за рубеж

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В 2023 году американские оборонные компании поставили за рубеж оружия на $81 млрд, что более чем на 50% больше, чем годом ранее, сообщило издание Politico, ссылаясь на данные госдепартамента США.

"Объем продаж в размере $81 млрд при посредничестве правительства США представляет собой увеличение на 56% по сравнению с $52 млрд в 2022 финансовом году. Общий показатель за 2023 финансовый год является самым высоким с 2020 года, когда бывший президент Дональд Трамп публично сыграл роль ведущего продавца военной техники США", - пишет газета.

Она отмечает, что "лидирующую роль сыграли крупные сделки", связанные с поставками оружия Украине.

Госдеп информировал, что крупнейшими сделками были продажи ударных и транспортных вертолетов на сумму около $30 млрд, а также ракетных установок большой дальности Польше и Германии.

По оценке газеты, это обусловлено стремлением НАТО "запастись самым современным оружием в условиях противостояния альянса с Москвой".

В публикации отмечается, что чиновники американской администрации утверждают, что следует использовать "то обстоятельство, что оборонная промышленность России пострадала от западных санкций", "это создает серьезную возможность для американских и западных оборонных фирм отхватить долю рынка Москвы".

США НАТО Дональд Трамп Украина Джо Байден
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Байден дал указание разработать силовой ответ Ирану

Байден дал указание разработать силовой ответ Ирану
Военная операция на Украине

В ЕС согласовали предложение по использованию доходов от замороженных активов РФ

В ЕС согласовали предложение по использованию доходов от замороженных активов РФ

ЕС изучает требования Венгрии ужесточить контроль над средствами для Украины

Карла III выписали из больницы

Обострение палестино-израильского конфликта

NBC сообщил о согласовании новой сделки по освобождению заложников ХАМАС

Brent перешла в минус и подешевела до $82,28 за баррель

Brent перешла в минус и подешевела до $82,28 за баррель

Ллойд Остин вернулся к работе в Пентагоне

Ллойд Остин вернулся к работе в Пентагоне

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Оторвавшуюся в полете дверь Boeing могли забыть закрепить болтами

Обострение палестино-израильского конфликта

Офис Нетаньяху назвал конструктивными продолжающиеся переговоры по Газе

Офис Нетаньяху назвал конструктивными продолжающиеся переговоры по Газе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });