Президент Киргизии Жапаров намерен участвовать в выборах в 2026 году

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров планирует баллотироваться на второй срок в 2026 году, сообщил во вторник пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов на своей странице в социальной сети.

"Учитывая то, что запускаются и планируются долгосрочные международные проекты, имеющие стратегическое значение для нашей страны, участие Садыра Жапарова на выборах на второй срок станет последовательным шагом в политике", - написал Алагозов.

Садыр Жапаров был избран президентом Киргизии 10 января 2021 года.

Согласно Конституции Киргизии, глава государства вправе избираться на два срока по 5 лет.