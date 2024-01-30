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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

Атака сепаратистов в Пакистане унесла жизни семи человек

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Сепаратистская военизированная организация Освободительная армия Белуджистана (ОАБ) в ночь на вторник совершила нападение в провинции Белуджистан, в результате которого погибли не менее семи человек, сообщает во вторник Associated Press.

Инцидент произошел в районе города Мач, в завязавшейся перестрелке погиб полицейский, а также еще как минимум шесть боевиков. Кроме того, в местных органах безопасности сообщили о 15 пострадавших.

ОАБ ранее угрожала атаковать пакистанские силы безопасности в Белуджистане и других провинциях после того, как 18 января пакистанские военные заявили, что обстреляли позиции организации в Иране, в результате чего погибли девять человек, отмечается в сообщении. За два дня до этого Иран нанес удары по радикальным группировкам на территории Пакистана.

В понедельник глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан посетил Пакистан и провел встречу со своим коллегой Джалилем Аббасом Джилани. Страны договорились совместно бороться с терроризмом и принимать дальнейшие меры в отношении безопасности на границах.

Основной целью ОАБ является суверенитет и независимость региона Белуджистан, территории которого принадлежат Афганистану, Ирану и Пакистану. Группировка борется за него на протяжении нескольких десятилетий.

Пакистан
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