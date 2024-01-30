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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

"Латвийская почта" через два-три года может обанкротиться

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Финансовое положение национального оператора почтовой связи Латвии Latvijas pasts ("Латвийская почта") сейчас крайне тяжелое, заявила "Латвийскому радио" председатель правления госкомпании Беате Краузе-Чеботаре.

"Говорить сейчас о том, что Latvijas Pasts грозит неплатежеспособность, было бы слишком громко, но если ситуацию не исправить, это будет вопросом двух-трех лет", - сказала она.

По ее словам, денежные поступления сокращаются, например транзитный поток, который был одним из основных источников выручки, прекратился, а доходы от универсальных почтовых услуг, включающих отправку писем и подписку на прессу, падает каждый год.

"В то же время, растет давление в сторону увеличения зарплат сотрудников", - отметила Краузе-Чеботаре, подчеркнув, что Latvijas Pasts - это не государственное учреждение (некоммерческая организация - ИФ), а государственное предприятие (коммерческая организация - ИФ), а значит, оно должно работать прибыльно или без убытков и не обязано выполнять социальные функции.

"Невозможно сократить количество основных средств или число работников пропорционально уменьшению подписки и количества писем (. . .) Без реорганизации филиалов почта будет убыточной, и нам придется обратиться к государству и правительству с просьбой о дополнительном финансировании, - отметила она. - Если мы не будем действовать сейчас и не примем меры по повышению эффективности хозяйственной деятельности Latvijas Pasts, то, к сожалению, через два-три года мы действительно окажемся в очень сложной ситуации".

АО "Latvijas Pasts" создано в 1992 году, на 100% принадлежит латвийскому государству, оказывает почтовые услуги, осуществляет перевозки, предоставляет услуги экспресс-почты и информационных технологий, также занимается розничной торговлей.

Латвия Latvijas Pasts Беате Краузе-Чеботаре
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