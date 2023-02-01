США намерены поставить Украине дальнобойную артиллерию

В новый пакет военной помощи не войдут ракеты большой дальности

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - США готовят очередной пакет военной помощи Украине на сумму в $2 млрд, который должен будет включать дальнобойную артиллерию и боеприпасы, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на источник.

"Человек, знакомый с этим вопросом, заявил в ночь на вторник, что администрация президента США Джо Байден поставит Украине дальнобойную артиллерию и боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи в $2 млрд", - передает агентство.

"Новый пакет помощи будет в основном состоять из артиллерии и снарядов, он не будет включать новейшие образцы вооружений вроде ракет большой дальности, сказал источник на условиях анонимности, потому что об этих планах еще не объявили", - продолжает Bloomberg.

Накануне Байден заявил, что планирует обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос дальнейших поставок вооружений Украине. Агентство EFE тогда отмечало, что это заявление прозвучало спустя примерно сутки после того, как американский президент заявил, что сейчас не рассматривает возможность передачи Украине истребителей F-16.