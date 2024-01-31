Уолл-стрит не показала единой динамики во вторник

Нью-Йоркская фондовая биржа Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник, Dow Jones Industrial Average вырос, обновив рекордный максимум, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite снизились.

Трейдеры ждут итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду.

Федрезерв, вероятно, не станет менять базовую процентную ставку на этом заседании, пишет Market Watch. Эксперты полагают, что председатель американского ЦБ Джером Пауэлл оставит открытой возможность снижения ставки в марте. В настоящее время трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС приступит к смягчению политики именно в марте, в 50%, по данным CME FedWatch.

Статданные, опубликованные во вторник, подтвердили устойчивость американской экономики. Так, количество открытых вакансий в США в декабре достигло максимума за три месяца, хотя аналитики прогнозировали снижение.

Индекс потребительского доверия в Штатах, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в январе увеличился до 114,8 пункта, максимума за два года.

"Опубликованные данные говорят в пользу сценария "мягкой посадки" американской экономики", - отмечает аналитик U.S. Bank Wealth Management Лиза Эриксон.

Международный валютный фонд (МВФ) во вторник повысил прогноз роста экономики США на 2024 год до 2,1% с ожидавшихся ранее 1,5%, но ухудшил прогноз на 2025 год - до 1,7% с 1,8%.

Прогноз подъема мировой экономики на текущий год улучшен до 3,1% с 2,9%, на следующий - оставлен на уровне 3,2%. МВФ ожидает, что глобальная инфляция замедлится с 6,8% в 2023 году до 5,8% в 2024 году и до 4,4% в 2025 году.

Среди компаний, опубликовавших квартальную отчетность во вторник - Pfizer Inc., General Motors Co. (GM), а также United Parcel Service (UPS).

Акции UPS подешевели на 8,2% по итогам торгов. Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки зафиксировала падение чистой прибыли в четвертом квартале более чем в два раза при снижении выручки на 8%. UPS планирует принять меры для уменьшения расходов, предусматривающие, в частности, сокращение 12 тыс. рабочих мест.

Бумаги Pfizer подешевели на 1,7%. Фармкомпания зафиксировала крупный чистый убыток в четвертом квартале из-за разовых факторов. При этом она подтвердила прежние прогнозы выручки и скорректированной прибыли на 2024 год.

Стоимость акций GM подскочила на 7,8%. Автопроизводитель в четвертом квартале увеличил чистую прибыль на 5,2%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы. Кроме того, GM объявила о повышении размера квартальных дивидендов на треть - до 12 центов на акцию с 9 центов.

Капитализация Carnival Corp. уменьшилась на 0,5%. Круизный оператор сообщил во вторник, что изменит маршруты 12 лайнеров, которые должны были пройти через Красное море в период до мая 2024 года. Эти изменения обойдутся Carnival в $0,07-0,08 на акцию в 2024 фингоду.

Компания отметила ранний и мощный старт пикового сезона бронирований, который уже превысил ожидания: показатель заказа круизов с ноября достиг рекордного максимума.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник увеличился на 133,86 пункта (0,35%) и составил 38467,31 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 2,96 пункта (0,06%) - до 4924,97 пункта.

Nasdaq Composite уменьшился на 118,15 пункта (0,76%) и составил 15509,9 пункта.