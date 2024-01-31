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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

ЕК предложила продлить временный беспошлинный режим для импорта из Молдавии и Украины

ЕК предложила продлить временный беспошлинный режим для импорта из Молдавии и Украины
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) обнародовала в среду предложение продлить действующие меры автономной торговли для украинского и молдавского импорта в ЕС и сделать временное исключение из европейских правил для фермеров Евросоюза.

"Сегодня комиссия предложила продлить приостановку пошлин и квот на украинский импорт в Евросоюз еще на один год, одновременно усилив защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС. Это делается в соответствии с обязательствами ЕС поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

Параллельно комиссия предлагает продлить еще на год приостановку действия всех остающихся пошлин на молдавский импорт, действующих с июля 2022 года.

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При этом в Еврокомиссии указывают на то, что хотя меры автономной торговли имеют основной целью поддержку Украины, они также учитывают интересы фермеров ЕС. "С этой целью, а также учитывая значительный рост импорта некоторых сельскохозяйственных продуктов из Украины в ЕС в 2022 и 2023 годах, обновленные меры автономной торговли содержат усиленный защитный механизм", - отмечается в сообщении ЕК.

Согласно объяснению Еврокомиссии, это гарантирует возможность принятия "быстрых мер по исправлению ситуации в случае значительных сбоев на рынке ЕС или на рынках одного или нескольких государств-членов".

"По наиболее чувствительным продуктам - птицеводству, яйцам и сахару - предусмотрено экстренное торможение, которое стабилизирует импорт на средних показателях 2022 и 2023 годов. Это означает, что, если импорт этих продуктов будет превышать данные объемы, пошлины будут восстановлены для обеспечения того, чтобы импорт не превышал существенно показатели предыдущих лет", - сообщили в Еврокомиссии.

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Кроме того, Европейская комиссия предложила разрешить фермерам Евросоюза воспользоваться в 2024 году отступлением от правил Совместной сельскохозяйственной политики ЕС, обязывающих их сохранять определенные территории незасеянными - "под паром".

В коммюнике ЕК поясняется, что предложение, разосланное государствам-членам для дальнейшего рассмотрения на их уровне, "представляет собой первый конкретный политический ответ на решение проблем доходов фермеров".

"Это также соответствует запросам, изложенным несколькими государствами-членами на заседаниях Совета (ЕС) по сельскому хозяйству", - уточняют в Брюсселе, тогда как сельхозпроизводители Бельгии готовят в четверг крупную манифестацию протеста в бельгийской столице, где состоится внеочередной саммит ЕС, а их французские коллеги намерены блокировать Париж.

Европейская комиссия ЕК Евросоюз Молдавия Украина
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