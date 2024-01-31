Оппозиция Абхазии призвала Россию отрегулировать процесс пересечения границы

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Представители абхазской оппозиции обратились к российскому послу в Сухуме Михаилу Шургалину с просьбой содействовать разрешению проблем при пересечении границы оппозиционными активистами.

"В последнее время мы наблюдаем случаи систематического давления на граждан Абхазии при пересечении ими российско-абхазской государственной границы по реке Псоу. Их или задерживают на несколько часов без объяснения причин, либо опрашивают на предмет их взглядов и гражданской позиции. Это касается рядовых граждан, независимых журналистов, общественных деятелей", - говорится в заявлении, которое подписали представители общественных организаций, экс-депутаты парламента, сотрудники независимых СМИ .

"Только в январе 2024 года таким образом были задержаны журналистка независимого телеканала Абаза-ТВ Элеонора Гилоян, редактор независимой газеты Инал Хашиг, герой Абхазии, оппозиционный политик Леван Микаа, режиссер Ибрагим Чкадуа, активисты общественной организации "Наша Пицунда", - пишут авторы заявления.

По их мнению, кампания по оказанию давления на граждан республики организована руководством Абхазии. "Это абсолютно деструктивная политика, которая может привести только к нарастанию гражданского протеста и созданию ненужного напряжения в отношениях между дружественными народами России и Абхазии", - говорится в заявлении.

"Российская Федерация, заключив с Абхазией соглашение о дружбе и сотрудничестве, взяла на себя обязательства уважать конституционные права граждан Абхазии, важнейшими из которых мы считаем свободу волеизъявления и политический плюрализм, - напомнили авторы заявления. - Взаимоотношения между нашими странами прошли испытание временем и не должны быть объектом политических игр безответственных чиновников".