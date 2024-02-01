Россия экстрадировала объявленного в розыск гражданина Иордании

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Гражданин Иордании, объявленный в международный розыск, экстрадирован из России сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России, сообщает ведомство на своем официальном сайте.

"Сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации организована экстрадиция из России гражданина Иорданского Хашимитского Королевства Мохаммада Насраллах. В стране гражданской принадлежности он разыскивается правоохранительными органами по обвинению в преступлении против половой неприкосновенности", - говорится в сообщении.

МВД России сообщает, что трансграничные перемещения разыскиваемого удалось отследить благодаря использованию каналов Интерпола.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации запрос компетентных органов Иордании был удовлетворен, принято решение о выдаче фигуранта", - сообщила пресс-служба МВД России.

Сегодня в международном аэропорту Домодедово сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России передали обвиняемого своим иорданским коллегам.