Косовские власти запрещают хождение сербского динара на территории края

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - На территории Косово с четверга вступил запрет на хождение сербского динара, однако по просьбе местных властей банк края объявил, что на протяжении некоторого времени будет действовать переходный период, чтобы люди могли полностью перейти на евро.

О том, что евро станет единственной валютой в крае, местный банк объявил в прошлом месяце.

По данным сербского телерадиоканала РТС, на первых порах никакие санкции в отношении граждан, предприятий и банков, которые работают с сербским динаром или используют его, применяться не будут, однако сколько времени продлится этот период, косовские власти не сообщают.

Сербские наблюдатели отмечают, что решение о запрете на хождение сербского динара в Косово породит много проблем не только для косовских сербов, но и для торговли и предприятий. В частности, под ударом оказались все сербские учреждения - школы, больницы, сербская библиотека в Грачанице. Это решение отразится на выплатах пенсий, социальных пособий и на другие формах поддержки, которые Белград направляет гражданам Сербии в Косово.

Власти в Приштине призывают Национальный банк Сербии изыскать возможность для продолжения платежных операций, но настаивают на конвертации выплат в динарах из сербского бюджета в евро.

В настоящее время на территории Косово работает единственный сербский банк "Почтовый сберегательный банк", напоминает РТС.

Косовские власти в одностороннем порядке приняли евро в качестве валюты в 2002 году, когда на территории края действовала временная гражданская администрация ООН. При этом Косово не является официальным членом еврозоны.