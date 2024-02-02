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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Алма-Ате

На повестке дня защитные меры в торговле, регулирование маркетплейсов и транспортные коридоры

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и выступит на пленарном заседании международного цифрового форума "Digital Almaty 2024".

Предстоящее заседание Евразийского межправительственного совета станет тридцать восьмым с начала работы ЕАЭС 1 января 2015 года и первым в текущем году. Предыдущая встреча состоялась 26 октября 2023 года в Бишкеке. В заседании в Алматы планируется участие глав правительств государств-наблюдателей при ЕАЭС - Кубы и Узбекистана.

Как ожидается, участники обсудят актуальные вопросы евразийской интеграции, включая функционирование внутреннего рынка ЕАЭС, реализацию совместных проектов в транспортной сфере, а также совершенствование Интегрированной информационной системы ЕАЭС.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников накануне сообщил журналистам, что в узком составе участники заседания затронут различные защитные меры в торговле.

"Здесь у каждой страны есть свои интересы, и мы их балансируем в рамках каких-то пакетных договоренностей. Это очень непростой процесс, где каждому приходится идти на какие-то уступки, но в то же время мы научились договариваться, слышать коллег, и коллеги слышат нас", - сказал Решетников.

По его словам, в повестке заседания в расширенном формате - вопросы регулирования маркетплейсов, в том числе создание единого пространства для электронной торговли.

В ходе встречи главы правительств также обсудят широкий круг вопросов по дальнейшему углублению евразийской экономической интеграции, рассмотрят ход реализации Плана мероприятий по созданию благоприятных условий в сфере электронной торговли в ЕАЭС. В частности, будет обсуждена реализация совместного проекта по осуществлению ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок сельхозпродукции "Евразийский агроэкспресс".

"На полях" Евразийского межправсовета железнодорожные администрации России, Белоруссии и Казахстана - учредители "Объединенной транспортно-логистической компании" - планируют подписать меморандум о приверженности гармонизированному развитию транспортно-логистического потенциала железнодорожного транспорта государств-членов ЕАЭС.

Решетников также рассказал журналистам, что в ходе визита Мишустина в Казахстан будут отдельным блоком обсуждаться транспортные коридоры и расширение числа интеграционных проектов.

"Это будет касаться и восточной нитки "Север - Юг", то есть то, что идет через территорию Казахстана и Туркменистана в Иран, и вопросы развития железнодорожных путей уже на территории Киргизии и Казахстана - стыковка с выходом в Китай, тоже для нас важный путь, по которому идет и наш экспорт, и импорт. Это, конечно, вопросы транзита, потому что достаточно интенсивно идет перераспределение грузов, и не всегда транспортная инфраструктура наших коллег полностью справляется с нашими потребностями, равно как и у коллег есть некие запросы по нашей транспортной инфраструктуре", - сообщил Решетников.

Министр заметил, что совместная работа в рамках ЕАЭС является важным локомотивом, который движет вперед и российскую экономику, потому что значимая часть российского экономического роста связана с внешней торговлей, кооперацией и транзитом грузов.

Глава российского правительства также планирует принять участие в пленарном заседании "Digital Almaty 2024" и осмотрит выставку цифровых проектов. Этот форум проводится ежегодно с 2018 года и выступает ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов цифровизации в ЕАЭС.

Михаил Мишустин Казахстан
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