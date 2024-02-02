Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Корабль "Адмирал Трибуц" проводит учебные стрельбы в Японском море

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота (ТОФ) вышел в Японское море из Владивостока для отработки комплексных учебных задач с проведением артиллерийских стрельб, сообщила пресс-служба флота.

"В соответствии с планом учения экипаж корабля по команде выполнил приготовление к бою и походу, после чего направился в один из морских полигонов боевой подготовки флота", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, военные моряки выполняют стрельбу по щиту-мишени, макету плавающей мины и имитированной воздушной цели.

"Стрельба осуществляется из артустановок АК-100 и АК-630 с постановкой активных средств маскировки и радиоэлектронной борьбы", - сообщает ТОФ.

Особое внимание уделяется организации обороны корабля от малоразмерных безэкипажных средств нападения условного противника.

Артиллерийские стрельбы проводятся в соответствии с планом боевой подготовки флота.

Японское море Владивосток Тихоокеанский флот (ТОФ)
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

США ввели санкции в отношении четверых израильтян

Обострение палестино-израильского конфликта

Катар сообщил, что ХАМАС предварительно одобрил сделку по заложникам

Власти Франции объявили об очередном пакете мер для умиротворения фермеров

Власти Франции объявили об очередном пакете мер для умиротворения фермеров

Что произошло за день: четверг, 1 февраля

В Молдавии допустили возможность закупки газа у "Газпрома" для себя

США одобрили планы ударов по Ираку и Сирии в ответ на атаку на базу в Иордании

США одобрили планы ударов по Ираку и Сирии в ответ на атаку на базу в Иордании

ЕС продолжит работу по вопросу использования доходов от замороженных активов РФ

ЕС продолжит работу по вопросу использования доходов от замороженных активов РФ
Обострение палестино-израильского конфликта

Палестинские врачи сообщили о 27 тысячах жертв израильских ударов в секторе Газа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });