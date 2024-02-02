Корабль "Адмирал Трибуц" проводит учебные стрельбы в Японском море

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота (ТОФ) вышел в Японское море из Владивостока для отработки комплексных учебных задач с проведением артиллерийских стрельб, сообщила пресс-служба флота.

"В соответствии с планом учения экипаж корабля по команде выполнил приготовление к бою и походу, после чего направился в один из морских полигонов боевой подготовки флота", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, военные моряки выполняют стрельбу по щиту-мишени, макету плавающей мины и имитированной воздушной цели.

"Стрельба осуществляется из артустановок АК-100 и АК-630 с постановкой активных средств маскировки и радиоэлектронной борьбы", - сообщает ТОФ.

Особое внимание уделяется организации обороны корабля от малоразмерных безэкипажных средств нападения условного противника.

Артиллерийские стрельбы проводятся в соответствии с планом боевой подготовки флота.