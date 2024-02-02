Армения направила России запрос о выдаче брата экс-главы СНБ Ванецяна

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Армении направила в Россию запрос на экстрадицию брата бывшего директора Службы национальной безопасности страны Артура Ванецяна - бизнесмена Карена Ванецяна.

"В генеральную прокуратуру Российской Федерации направлен запрос об экстрадиции Карена Ванецяна для привлечения его к ответственности", - сообщили армянским СМИ в Генпрокуратуре Армении.

Владелец холдинга Exoil Group, собственник компании, производящей масло "Олейна", Карен Ванецян является гражданином Армении и Швейцарии.

В Армении против него возбуждено уголовное дело по статье "отмывание денег". По данным следствия, в 2018 году он приобрел 12,5% акций Зангезурского медно-молибденового комбината, которые, фактически, принадлежали бывшему послу Армении в Ватикане, зятю экс-президента Армении Сержа Саргсяна Микаелу Минасяну. Данная часть акций была зарегистрирована на компанию "Зангезур Майнинг". Отмечается, что акции были приобретены Ванецяном с целью сокрытия незаконного происхождения денег.

По данным СМИ, 30 января Карен Ванецян был задержан в Москве, позже был отпущен.

Команда его адвокатов сообщила, что Ванецяну приписываются действия, к которым он не имеет никакого отношения ни в теоретическом, ни в практическом смысле. Адвокаты заявили, что решение о заочном аресте Ванецяна было принято в Армении с множеством процессуальных нарушений, обжаловано в Кассационном суде, поэтому не вступило в законную силу.