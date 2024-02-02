ВС Армении получат форму по стандартам НАТО

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Армении будут переведены на военную форму по стандартам НАТО, заявил министр обороны республики Сурен Папикян.

"Мы объявили конкурс военной формы по стандартам НАТО еще в 2022 году. Есть победители, по некоторой части нам помогают наши международные партнеры. В этом году мы будем иметь окончательный вид нашей военной формы", - сказал Папикян в интервью Общественному телевидению Армении.

Он отметил, что на данном этапе речь идет о полевой форме.