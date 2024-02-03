Умер сын последнего короля Италии Виктор Эммануил Савойский

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Сын последнего короля Италии Умберто II Виктор Эммануил Савойский скончался в субботу в Швейцарии на 87-м году жизни, сообщают итальянские СМИ.

"В 7:05 утра 3 февраля 2024 года его королевское высочество Виктор Эммануил, герцог Савойский, принц Неаполитанский скончался в Женеве в окружении членов его семьи", - цитирует газета Corriere della Sera текст заявления Савойского дома.

Виктор Эммануил родился 12 февраля 1937 года в Неаполе. Его отец, король Умберто II занимал престол с 9 мая по 12 июня 1946 года. В июне 1946 года итальянцы на референдуме проголосовали за отмену монархии и провозгласили республику. В стране приняли закон, согласно которому все члены Савойской династии мужского пола были обязаны навсегда покинуть территорию Италии. Этот закон отменили лишь спустя много десятилетий.

После смерти Умберто II его сын стал главой Савойской династии. В 2000-х годах Виктор Эммануил вместе с сыном предпринял неудачную попытку отсудить у Италии 260 млн евро в качестве компенсации за конфискованное имущество его семьи.

Corriere della Sera отмечает, что Виктор Эммануил в прошлом заверял, что не сожалеет о том, что так и не стал королем Италии. "Нет, я об этом не сожалею. Мое единственное сожаление - это то, что я вырос за пределами Италии", - заявил он в одном из интервью.