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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Российский турист погиб в Абхазии, сорвавшись с "тарзанки"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Житель Оренбургской области погиб в Гагрском районе в субботу близ дороги, ведущей на Гегский водопад, в Бзыбьском ущелье, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы МЧС республики Роман Лабия.

"28-летний мужчина катался на так называемой тарзанке и по неустановленной пока причине сорвался с нее и упал на скалу. В результате падения он получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте", - сказал он.

По его словам, правоохранительные органы республики приступили к расследованию причин ЧП.

Тело погибшего туриста доставлено в морг Гагрской больницы.

Абхазия Оренбургская область
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