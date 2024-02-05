Многонациональные учения ВВС под руководством США начались на западе Тихого океана

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Крупномасштабные многонациональные военно-воздушные учения Cope North 2024 в понедельник начались в западной части Тихого океана, сообщило Тихоокеанское командование ВВС США.

В учениях, которые проводятся с задействованием шести аэродромов на острове Гуам и Марианских островах, принимают участие 85 различных самолетов, в том числе истребители, бомбардировщики, транспортные и поисково-спасательные самолеты ВВС США, Японии, Южной Кореи и Австралии. Им предстоит совершить 1,4 тыс. вылетов.

Кроме истребителей американские ВВС также направили для участия в учениях четыре стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, которые были переброшены на Гуам из континентальной части США.

"Cope North 2024 – это многонациональные полевые учения, спонсируемые Тихоокеанскими ВВС США, которые ориентированы на интеграцию воздушных войск для применения крупных сил и их гибкого боевого использования", - заявили в американском командовании.

Отмечается также, что "целью Cope North 2024 является дальнейшая интеграция вкладов союзников и партнеров в укрепление безопасности и стабильности для поддержания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

В общей сложности в учениях, которые продлятся до 23 февраля, принимают участие 1700 американских военнослужащих и 700 из других стран. В качестве наблюдателей присутствуют французские и канадские военные.