Уолл-стрит снизилась в понедельник

Dow потерял 0,7%

Сотрудник Нью-Йоркской фондовой биржи Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник, инвесторы оценивали заявления руководства Федеральной резервной системы (ФРС), статданные и новости эмитентов.

Устойчивость экономики США позволяет Федрезерву не спешить с принятием решения о снижении базовой процентной ставки, заявил его глава Джером Пауэлл в интервью CBS News в воскресенье.

"Учитывая, что экономика является сильной, мы чувствуем, что можем подойти к вопросу о том, когда начать опускать ставку, с осторожностью", - сказал он. При этом снижение ставки в марте нельзя считать наиболее вероятным или базовым сценарием, добавил глава ЦБ.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари также полагает, что американский центробанк может не торопиться со снижением процентных ставок.

В статье на сайте регионального банка Кашкари отметил, что реальные процентные ставки за последнее время выросли не так сильно, как предполагает замедление инфляции.

По его словам, чистая доходность десятилетних защищенных от инфляции казначейских облигаций (TIPS), которую он считает лучшим индикатором денежно-кредитной политики (ДКП), за последний год выросла лишь на 60 базисных пунктов (б.п.), в то время как падение уровня инфляции за тот же период на 285 б.п. предполагает рост реальных ставок на 360 б.п.

Таким образом, ДКП не настолько жесткая, насколько могла бы быть, допускает Кашкари, и ФРС может повременить со снижением ставок, чтобы оценить состояние экономики.

Между тем индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе вырос до 53,4 пункта по сравнению с пересмотренными 50,5 пункта месяцем ранее, сообщил в понедельник Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал рост до 52 пунктов с ранее указанного декабрьского показателя в 50,6 пункта.

Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. ISM Services держится выше этого значения 13 месяцев подряд. За последние 44 месяца он опускался ниже данной отметки только один раз, в декабре 2022 года.

Акции McDonald's Corp. подешевели на 3,7% по итогам торгов в понедельник. Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания в четвертом квартале 2023 года увеличила выручку на 8%, слабее прогнозов аналитиков.

Рыночная стоимость Boeing Co. снизилась на 1,3%, ее поставщика Spirit AeroSystems Holdings - на 4,7% после новостей о том, что Boeing может задержать ряд запланированных на ближайшее время поставок лайнеров 737 в связи с возможной необходимостью доработки поставленных Spirit фюзеляжей.

Цена акций производителя алюминия Alcoa рухнула на 9% на фоне растущих опасений вокруг намерения Дональда Трампа ввести высокие пошлины на импорт китайских товаров в случае его избрания президентом США в ноябре текущего года, пишет MarketWatch.

Капитализация Tesla уменьшилась на 3,7%. Германская SAP, крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями, откажется от закупки ее электромобилей, заявил Handelsblatt директор автомобильного парка SAP Штеффен Краутвассер.

Между тем бумаги Caterpillar подорожали на 2%. Производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности резко нарастил чистую прибыль в октябре-декабре, а скорректированный показатель оказался намного лучше ожиданий рынка.

Tyson Foods в минувшем финквартале получила выручку чуть ниже консенсус-прогноза, однако скорректированная прибыль его заметно превзошла. Акции выпускающей продукты питания компании также поднялись в цене на 2%.

Капитализация Estee Lauder Cos. подскочила на 12,1%. Производитель косметики и парфюмерии во втором квартале 2024 финансового года сократил чистую прибыль на 21%, однако скорректированная с запасом превзошла прогнозы экспертов. Кроме того, компания намерена сократить 3-5% штата (до 3,15 тыс. сотрудников).

Рыночная стоимость фармацевтической Catalent Inc. выросла на 9,7% после новостей о ее покупке за $16,5 млрд датской Novo Holdings, холдинговой компанией Novo Nordisk и Novozymes.

Котировки акций разработчика программного обеспечения для экстренных оповещений Everbridge Inc. взлетели на 18,4%. Его покупает инвесткомпания Thoma Bravo в рамках сделки с оценкой стоимости на уровне $1,5 млрд.

Цена бумаг Elanco Animal Health повысилась на 7,9%. Производитель ветеринарных препаратов продает сегмент товаров для водных животных подразделению Merck & Co. примерно за $1,3 млрд. Капитализация Merck уменьшилась на 0,2%.

Dow Jones Industrial Average понизился в понедельник на 0,71% и достиг 38380,12 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 0,32% - до 4942,81 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,2% и составил 15597,68 пункта.