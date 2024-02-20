Премьер Грузии заверил, что Тбилиси не будет вводить санкции против РФ

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе Фото: EPA/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе исключил возможность присоединения Тбилиси к санкциям против России.

"В отношении санкций против России у нас есть очень четкая позиция. Мы не вводим санкции и по этому поводу у нас есть весьма сильные аргументы", - сказал Кобахидзе в Брюсселе на совместной пресс-конференции с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Премьер кроме того заявил, что заявления, прозвучавшие в том числе и от официальных украинских лиц, об открытии в Грузии "второго фронта" с Россией огорчают.

"Мы очень твердо поддерживаем Украину политически, оказываем немалую гуманитарную помощь, имеем очень тесные отношения с украинским народом. Нас огорчают заявления отдельных официальных лиц Украины об открытии в Грузии "второго фронта", в их числе секретаря Совета безопасности, советника президента", - сказал Кобахидзе, отвечая на соответствующий вопрос.

Боррель со своей стороны сообщил, что в ЕС никто серьезно не отнесся к заявлениям о возможном вовлечении Грузии в военный конфликт с Россией, отметив, что там "не слышали призывов об этом ни из Украины и ни от отдельных лиц".