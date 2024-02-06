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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Назначен новый глава администрации президента Казахстана

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Бывший управляющий делами президента Казахстана Айбек Дадебаев назначен руководителем администрации главы государства.

"Назначить Дадебаева Айбека Аркабаевича руководителем администрации президента республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в указе президента, опубликованном на его сайте во вторник.

43-летний Дадебаев был управляющий делами президента с 2022 года.

Ранее занимавший должность руководителя администрации президента Олжас Бектенов назначен во вторник премьер-министром Казахстана.

Казахстан Айбек Дадебаев
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